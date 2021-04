Shock in Giappone: Hibikiryu non ce l'ha fatta. Morto un mese dopo la caduta (Di venerdì 30 aprile 2021) Un lottatore di sumo Giapponese è Morto un mese dopo essere caduto con tutto il peso sulla testa durante un incontro, il che ha sollevato nuove preoccupazioni sulla cura dei combattenti considerando ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 30 aprile 2021) Un lottatore di sumose èunessere caduto con tutto il peso sulla testa durante un incontro, il che ha sollevato nuove preoccupazioni sulla cura dei combattenti considerando ...

