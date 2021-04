Laura Torrisi ricoverata: problemi all’utero. Gregoraci e altre vip le scrivono (Di venerdì 30 aprile 2021) News L’ex di Leonardo Pieraccioni ricoverata a distanza di quattro mesi dall’operazione Pubblicato su 30 Aprile 2021 Laura Torrisi, 41 anni, costretta a tornare in ospedale. L’attrice, che pochi mesi fa, a gennaio, ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico, nelle scorse ore è nuovamente stata ricoverata. Lei stessa lo ha reso noto sui social, con un post dolceamaro, immortalato da una foto scattata nel nosocomio in cui si trova. Da anni la Torrisi lotta contro l’endometriosi, patologia che secondo gli studi affligge almeno 3 milioni di donne in Italia. “Tre mesi fa pensavo di aver chiuso un ciclo e invece eccomi qua. Di nuovo. Oggi allegra come Heidi a Francoforte. Lo smalto l’ho tolto, i capelli li ho ... Leggi su cityroma (Di venerdì 30 aprile 2021) News L’ex di Leonardo Pieraccionia distanza di quattro mesi dall’operazione Pubblicato su 30 Aprile 2021, 41 anni, costretta a tornare in ospedale. L’attrice, che pochi mesi fa, a gennaio, ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico, nelle scorse ore è nuovamente stata. Lei stessa lo ha reso noto sui social, con un post dolceamaro, immortalato da una foto scattata nel nosocomio in cui si trova. Da anni lalotta contro l’endometriosi, patologia che secondo gli studi affligge almeno 3 milioni di donne in Italia. “Tre mesi fa pensavo di aver chiuso un ciclo e invece eccomi qua. Di nuovo. Oggi allegra come Heidi a Francoforte. Lo smalto l’ho tolto, i capelli li ho ...

