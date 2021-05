La Roma era troppo fragile per lo United

(Di venerdì 30 aprile 2021) Sembra beffardo dirlo dopo una partita finita 6-2, ma prima dell’inizio di Manchesteruno degli interrogativi più grandi riguardava la fragilità difensiva dei giallorossi di fronte alla quantità di armi offensive a disposizione della squadra di Solskjaer. Anche se poi all’interno dei 90 minuti sono successe così tante cose da aver scombinato i piani, compresi tre infortuni nella prima mezz’ora di gioco, il canovaccio tattico della partita è stato deciso dalle contromisure che Fonseca ha provato a prendere per neutralizzare l’enorme talento offensivo a disposizione dello, che ieri schierava dal primo minuto Pogba, Bruno Fernandes, Cavani e Rashford. Fonseca aveva scelto una disposizione difensiva non usuale per la fase di pressing alto, che puntava principalmente a pareggiare il numero di giocatori nel blocco ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma era

La Gazzetta dello Sport

Milano, l'eredità della sorella e la clochard Tutto ha inizio tanti anni fa a. La donna perde ... della quale nonneanche a conoscenza.... conosciuto nel 2017 sul set del film "About Us" girato a. Alessandra Mastronardi si sposa ... approfondimento Alessandra Mastronardi, tutti i ruoli nei film e nelle serie tv Tempo fa sidiffusa ...Internazionali d'Italia di tennis, la Vezzali firmerà oggi il decreto che permetterà al pubblico di assistere all'evento: tutti i dettagli.I festeggiamenti per lo scudetto dell'Inter, con folle riversate in strade e piazze, tra cui il Duomo, senza rispetto per le norme anti-Covid, sono stati "un errore gravissimo che certamente costerà q ...