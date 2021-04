Inter | Zanetti | «Conte e la squadra stanno meritando lo scudetto»

(Di venerdì 30 aprile 2021) Il vice-presidente dell’Javierha parlato della corsadei nerazzurri AntonioJavier, vice-presidente dell’, ha parlato al canale Twitch “2010misterchip” della corsadei nerazzurri di Antonio. «Serve l’ultimo sforzo, sononto soprattutto per il lavoro che si sta facendo da due anni., con il suo staff e i giocatori, sta facendo un lavoro straordinario; l’anno scorso siamo andati molto vicini a vincere e, insistendo con questa cultura del lavoro, i giocatori sono cresciuti molto. E’ stato un anno molto difficile per tutti per via della pandemia, c’è stato un grande sforzo. Io personalmente sono sempre agli allenamenti, vicino alla prima ...

Il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, ha parlato dello Scudetto e della famosa gara con la Juve del 1998 Javier Zanetti ha parlato al canale Twitch2010misterchip. "Non so se sono stato un bravo capitano, quello che so è che ho dato l'esempio. Non con le parole, ma col lavoro e con gli atteggiamenti. Quello che importa quando uno si ritira è l'aver ottenuto il rispetto"