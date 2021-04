In streaming il concerto del 1° maggio di?Salerno (Di sabato 1 maggio 2021) Il percorso del “MayDay Festival”, nato dalla sinergia tra Cgil, Cisl, Uil e le associazioni che si riconoscono nel “Comitato verso il Primo maggio” di Salerno, con il patrocinio del Comune di Salerno, continua nonostante le restrizioni imposte per fronteggiare l’emergenza sanitaria dovuta al Covid -19. Per il secondo anno consecutivo, quindi, il “MayDay Festival” ovvero il concerto del Primo maggio, potrà tenersi solo in streaming con l’augurio di ritrovarsi tutti in piazza l’anno prossimo. L’appuntamento è per le 18.30 di sabato primo maggio per la trasmissione in diretta dalla pagina facebook 1MayDay Festival – Salerno Sarà la musica dei Fiori di Cadillac – band salernitana dal registro artistico elettronico e visionario – insieme agli interventi dei Sindacati e delle Associazioni, a sottolineare il ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 1 maggio 2021) Il percorso del “MayDay Festival”, nato dalla sinergia tra Cgil, Cisl, Uil e le associazioni che si riconoscono nel “Comitato verso il Primo” di Salerno, con il patrocinio del Comune di Salerno, continua nonostante le restrizioni imposte per fronteggiare l’emergenza sanitaria dovuta al Covid -19. Per il secondo anno consecutivo, quindi, il “MayDay Festival” ovvero ildel Primo, potrà tenersi solo incon l’augurio di ritrovarsi tutti in piazza l’anno prossimo. L’appuntamento è per le 18.30 di sabato primoper la trasmissione in diretta dalla pagina facebook 1MayDay Festival – Salerno Sarà la musica dei Fiori di Cadillac – band salernitana dal registro artistico elettronico e visionario – insieme agli interventi dei Sindacati e delle Associazioni, a sottolineare il ...

