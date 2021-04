**Governo: Garofoli in Cdm, troppi ritardi in attuazione norme** (2) (Di venerdì 30 aprile 2021) (Adnkronos) – “Le Amministrazioni -si legge nella nota del Cdm- hanno al riguardo definito un primo cronoprogramma (piano di adozione) predisposto sulla base di specifici criteri di priorità (per esempio l’impatto finanziario legato all’attuazione di una specifica disposizione normativa o l’incidenza sociale del provvedimento da adottare o il significativo rilievo per specifici settori). Si prevede che, dei 644 provvedimenti da adottare, 58 saranno adottati nei prossimi due mesi; 194 entro ottobre 2021; 122 tra ottobre e dicembre 2021; 35 nel 2022. Su 184 provvedimenti sono state fornite indicazioni sullo stato dell’iter, in taluni casi anche in fase avanzata”.“Ai Ministri è stato chiesto di esortare le rispettive Amministrazioni perché imprimano un’ulteriore accelerazione nell’adozione dei provvedimenti di loro competenza. Si provvederà a un aggiornamento ... Leggi su cityroma (Di venerdì 30 aprile 2021) (Adnkronos) – “Le Amministrazioni -si legge nella nota del Cdm- hanno al riguardo definito un primo cronoprogramma (piano di adozione) predisposto sulla base di specifici criteri di priorità (per esempio l’impatto finanziario legato all’di una specifica disposizione normativa o l’incidenza sociale del provvedimento da adottare o il significativo rilievo per specifici settori). Si prevede che, dei 644 provvedimenti da adottare, 58 saranno adottati nei prossimi due mesi; 194 entro ottobre 2021; 122 tra ottobre e dicembre 2021; 35 nel 2022. Su 184 provvedimenti sono state fornite indicazioni sullo stato dell’iter, in taluni casi anche in fase avanzata”.“Ai Ministri è stato chiesto di esortare le rispettive Amministrazioni perché imprimano un’ulteriore accelerazione nell’adozione dei provvedimenti di loro competenza. Si provvederà a un aggiornamento ...

Advertising

zazoomblog : Governo: Garofoli in Cdm troppi ritardi in attuazione norme - #Governo: #Garofoli #troppi #ritardi - TV7Benevento : **Governo: Garofoli in Cdm, troppi ritardi in attuazione norme** (2)... - TV7Benevento : **Governo: Garofoli in Cdm, troppi ritardi in attuazione norme**... - ilfoglio_it : Salta l'obbligo dello smart working nella Pa. Fondo aggiuntivo per le Regioni da 30 miliardi. A Garofoli il compito… -

Ultime Notizie dalla rete : **Governo Garofoli Draghi vuole Garofoli per monitorare l'attuazione del programma Salta obbligo dello smart working nella Pa. Fondo aggiuntivo per le Regioni da 30 miliardi. Al sottosegretario il compito di seguire l'agenda di governo. Salvini si butta sulla cartelle esattoriali. Orlando chiede al premier: ...

Draghi: "Nel Recovery Plan c'è il destino dell'Italia" Ai banchi del governo, dove per le limitazioni dovute al Covid sono utilizzabili solo otto posti, ... Roberto Garofoli. Nel Pnrr c'è "la misura di quello che sarà il suo ruolo nella comunità ...

**Governo: Garofoli in Cdm, troppi ritardi in attuazione norme** Metro Draghi vuole Garofoli per monitorare l'attuazione del programma Salta obbligo dello smart working nella Pa. Fondo aggiuntivo per le Regioni da 30 miliardi. Al sottosegretario il compito di seguire l'agenda di governo. Salvini si butta sulla cartelle esattoriali. O ...

Governo: A Garofoli la delega alle Authority, Tabacci segretario del Cipess È il sottosegretario alla presidenza Roberto Garofoli, il delegato incaricato di esercitare i compiti relativi alle autorità amministrative indipendenti, compresa quella dell’energia. È quanto si legg ...

Salta obbligo dello smart working nella Pa. Fondo aggiuntivo per le Regioni da 30 miliardi. Al sottosegretario il compito di seguire l'agenda di. Salvini si butta sulla cartelle esattoriali. Orlando chiede al premier: ...Ai banchi del, dove per le limitazioni dovute al Covid sono utilizzabili solo otto posti, ... Roberto. Nel Pnrr c'è "la misura di quello che sarà il suo ruolo nella comunità ...Salta obbligo dello smart working nella Pa. Fondo aggiuntivo per le Regioni da 30 miliardi. Al sottosegretario il compito di seguire l'agenda di governo. Salvini si butta sulla cartelle esattoriali. O ...È il sottosegretario alla presidenza Roberto Garofoli, il delegato incaricato di esercitare i compiti relativi alle autorità amministrative indipendenti, compresa quella dell’energia. È quanto si legg ...