F1 | Valtteri Bottas | “Vettura difficile da controllare con gomme morbide | il retrotreno è piuttosto ballerino…”

(Di venerdì 30 aprile 2021)ha cominciato positivamente il weekend di Portimao, ottenendo il miglior tempo assoluto della prima giornata di prove libere del Gran Premio del Portogallo 2021, terza tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il finnico della Mercedes è stato il più rapido del lotto in FP1 con 1’19?648, mentre nella sessione pomeridiana si è attestato in terza piazza senza riuscire a migliorare il crono del mattino. “Penso che in termini di ritmo non sia stato un cattivo inizio. È un bene vedere che siamo lì, anche se ancora una volta il confronto sarà molto ravvicinato in termini di distacchi. La sensazione è abbastanza simile a quella dello scorso anno. L’asfalto èscivoloso e soprattutto ildella macchina èballerino“, ha commentato il nativo di Nastola al termine ...

"In queste prime prove libereha fatto un lavoro fantastico per trovare l'assetto giusto della vettura. Le sue qualifiche non sono andate benissimo finora, però siamo fiduciosi per domani. L'incidente di Imola con ...Hamilton, che si è riscattato dopo il quinto posto delle FP1, ha fermato il cronometro in 1'19837, precedendo la Red Bull di Max Verstappen di 143 millesimi e il compagno di squadra...Ha bisogno di rivincite Valtteri Bottas. Il brutto GP di Imola, concluso con il violento incidente causato da George Russell mentre lottava per una anonima nona posizione, deve essere cancellato ...Portimao, i tempi di venerdì pomeriggio. E’ stato Lewis Hamilton il più veloce nella seconda sessione di prove libere del GP del Portogallo. Con il tempo di 1'19.837 il britannico della Mercedes ha pr ...