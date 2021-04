Ecco il video con il dibattito tra riformisti per una giustizia liberale e democratica (Di venerdì 30 aprile 2021) Nei programmi del governo c’è anche la riorganizzazione del sistema giudiziario, a cui stanno lavorando alcune delle intelligenze migliori del panorama giuridico italiano. Il dibattito su Linkiesta ha approfondito alcuni di questi temi. All’incontro hanno partecipato Anna Rossomando (Pd), Enrico Costa (Azione), Lucia Annibali (Italia Viva), Simona Viola (+Europa), Gian Domenico Caiazza (Ucpi), Stefano Musolino (Md) e Eugenio Albamonte (AreaDG), ed è stato moderato da Cataldo Intrieri. Ad aprire il dibattito è Lucia Annibali di Italia Viva. «Abbiamo vissuto anni in cui i temi della giustizia ha subito una trasformazione comunicativa. La giustizia è entrata nella dimensione di tutti, grazie anche alla giustizia mediatica, ma questo non è per forza un bene». L’obiettivo pertanto è uno. ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 30 aprile 2021) Nei programmi del governo c’è anche la riorganizzazione del sistema giudiziario, a cui stanno lavorando alcune delle intelligenze migliori del panorama giuridico italiano. Ilsu Linkiesta ha approfondito alcuni di questi temi. All’incontro hanno partecipato Anna Rossomando (Pd), Enrico Costa (Azione), Lucia Annibali (Italia Viva), Simona Viola (+Europa), Gian Domenico Caiazza (Ucpi), Stefano Musolino (Md) e Eugenio Albamonte (AreaDG), ed è stato moderato da Cataldo Intrieri. Ad aprire ilè Lucia Annibali di Italia Viva. «Abbiamo vissuto anni in cui i temi dellaha subito una trasformazione comunicativa. Laè entrata nella dimensione di tutti, grazie anche allamediatica, ma questo non è per forza un bene». L’obiettivo pertanto è uno. ...

