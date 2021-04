DIRETTA F1, GP Portogallo LIVE: Hamilton davanti a Verstappen, 4° Sainz. Classifica dei tempi (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.20 La Ferrari dovrà però guardarsi dalla McLaren, che nei long-run ha mostrato un passo non così dissimile. 17.18 Venerdì positivo per la Ferrari, da terza forza alle spalle di Mercedes e Red Bull. Sainz ha utilizzato un nuovo fondo sulla sua monoposto e le risposte sono state positivie. Certo il gap nei confronti delle scuderie di punta resta piuttosto importante, quantificabile tra i 4 ed i 6 decimi sul passo. Di sicuro un altro mondo rispetto al 2020. 17.16 Hamilton-Verstappen, non si scappa. Saranno loro a giocarsi la pole e la gara, con Bottas terzo incomodo. Peraltro il finlandese ha disputato dei long-run più convincenti rispetto al compagno di squadra britannico, soprattutto con le medie. L’equilibrio tra Mercedes e Red Bull appare estremo. O forse ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.20 La Ferrari dovrà però guardarsi dalla McLaren, che nei long-run ha mostrato un passo non così dissimile. 17.18 Venerdì positivo per la Ferrari, da terza forza alle spalle di Mercedes e Red Bull.ha utilizzato un nuovo fondo sulla sua monoposto e le risposte sono state positivie. Certo il gap nei confronti delle scuderie di punta resta piuttosto importante, quantificabile tra i 4 ed i 6 decimi sul passo. Di sicuro un altro mondo rispetto al 2020. 17.16, non si scappa. Saranno loro a giocarsi la pole e la gara, con Bottas terzo incomodo. Peraltro il finlandese ha disputato dei long-run più convincenti rispetto al compagno di squadra britannico, soprattutto con le medie. L’equilibrio tra Mercedes e Red Bull appare estremo. O forse ...

