Dabaiba non atterra a Sirte Ecco cosa è successo in Libia

Secondo il primo ministro libico, Abdelhamid Dabaiba, quelli che ha definito mercenari stranieri gli hanno impedito di atterrare all'aeroporto di Sirte, anche se lui era un "libico e l'aeroporto è su suolo libico". Sirte è una città sul golfo omonimo, al centro della Libia. È nota per essere stata terra natia e mortale del rais Gheddafi, per aver fatto da "fiorente capitale" dello Stato islamico dal 2015-2016, e per essere il punto di cessate il fuoco dell'ultima guerra civile tra Tripolitania e Cirenaica. Geograficamente è disposta in una ipotetica linea di divisione est-ovest, sebbene appartenga culturalmente alla Tripolitania. La situazione in città è questa: all'interno ci sono le milizie riconducibili al signore della guerra di Bengasi, Khalifa Haftar, mentre all'esterno ci sono le milizie ...

