Coppa di Germania, il Lipsia batte il Werder ai supplementari ed è in finale: decide Forsberg al 120? (Di venerdì 30 aprile 2021) Succede tutto nei tempi supplementari nella semifinale (gara secca) di DFB Pokal tra Werder Brema e Lipsia: Hwang apre le marcature al 93?, Bittencourt pareggia al 105+1? ed il gol decisivo per la squadra di Nagelsmann porta la firma di Emil Forsberg al 120?. Finisce 2-1 per il Lipsia, qualificato dunque per la finale di Berlino. Domani alle 20.30 è in programma l'altra semifinale che vedrà sfidarsi Borussia Dortmund ed Holstein Kiel.

