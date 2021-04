Borsa: Europa apre in rialzo, Francoforte +0,33% (Di venerdì 30 aprile 2021) Avvio in rialzo per le Borse europee. Francoforte guadagna lo 0,33% con il Dax a quota 15.204 punti. Parigi registra un +0,22% con il Cac 40 a 6.316 punti. Londra sale dello 0,34% a 6.985 punti. . 30 ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 aprile 2021) Avvio inper le Borse europee.guadagna lo 0,33% con il Dax a quota 15.204 punti. Parigi registra un +0,22% con il Cac 40 a 6.316 punti. Londra sale dello 0,34% a 6.985 punti. . 30 ...

Advertising

padovesi58a : Borsa: Europa apre in rialzo, Francoforte +0,33% - Faido1Alessio : Borsa: Europa apre in rialzo, Francoforte +0,33% - fisco24_info : Borsa: Europa apre in rialzo, Francoforte +0,33%: Parigi +0,22%, Londra +0,34% - VoltItalia : RT @Glguerra93: #Euronext completa l'acquisizione di Borsa Italiana per una cifra di 4.444 miliardi. Da responsabilità paneuropee derivan… - Glguerra93 : #Euronext completa l'acquisizione di Borsa Italiana per una cifra di 4.444 miliardi. Da responsabilità paneuropee… -