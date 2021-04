Assemblea Immsi approva il bilancio. Nominato CdA e Collegio sindacale

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – L’di, riunitasi a Mantova sotto la presidenza di Roberto Colaninno, alla presenza del 65,987% del capitale sociale, ha esaminato eto ild’esercizio 2020 della capogruppoS.p.A. e preso atto delconsolidato al 31 dicembre 2020 del Gruppoe della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario. I soci hanno ancheto la politica di remunerazione e la “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” (Sezione I Sezione II). L’ha poiil Consiglio di Amministrazione, che sarà composto da 12 membri (in aumento rispetto agli 11 precedenti), di cui 6 in possesso dei requisiti di indipendenza. Il ...