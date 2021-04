Ardea | non chiamatelo «inciucio» | M5S e PD insieme “per la città” Ma ora sbrigatevi a risolvere i problemi dei cittadini

(Di venerdì 30 aprile 2021) Nella giornata di ieri è stato sancito l’accordo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico ad. Anche al livello locale dunque sono state definitivamente sdoganate le ultime resistenze “ideologiche” già venute meno prima al Governo e poi, nel caso del Lazio, anche al Consiglio Regionale con l’ingresso in Giunta della grillina Valentina Corrado. Il Sindaco Mario Savarese, facendo seguito a un comunicato congiunto diffuso sempre nella mattinata di ieri, ha indetto una conferenza stampa per annunciare questo “patto di Governo per arrivare a fine consiliatura”, ovvero poco più di un anno a partire da oggi. Molti l’hanno definita una mossa da “tutto per tutto” considerando le enormi difficoltà affrontate sin qui da una maggioranza presentatasi con tante soluzioni in mano ma che poi ha dovuto fare i conti prima con l’enorme scoglio della dichiarazione del dissesto ...

Advertising

CorriereCitta : Ardea, non chiamatelo «inciucio»: M5S e PD insieme “per la città”. Ma ora sbrigatevi a risolvere i problemi dei cit… - EcoLitoraleTv : Ardea, La Lega risponde ai consiglieri di minoranza Centore e Tarantino: 'Cambiamo non condivide le azioni del cent… - daru78 : - m0llyche : @lemuertdmamtt anzi se proprio lo vuoi sapere erano i capei d’oro a l’aura sparsi che n mille dolci nodi gli avvol… - ilfaroonline : Ardea, Neocliti (FdI) contro i consigli comunali online: “Non parteciperò alla seduta sul Bilancio” -

Ultime Notizie dalla rete : Ardea non

IlFaroOnline.it

... dispositivi di protezione per il personale (chepotrà iniziare il turno di lavoro in caso di ... Ladispoli primo maggio, Fiumicino il 15 maggio, Ostia 15 maggio, Pomezia e15 maggio, Anzio ...: ufficiale accordo M5S PD per arrivare a fine consiliatura Per puntellare la maggioranza il ... a cuiha giovato l'eredità di debiti consistenti nella ragguardevole cifra 22 milioni di euro. ...“Ieri è stato approvato il bilancio di previsione del Comune di Ardea che vede come aspetto preponderante gli investimenti per opere pubbliche. Con questo bilancio si concretizzano gli sforzi effettua ...Mercoledì è stato approvato il bilancio di previsione del Comune di Ardea che vede come aspetto preponderante gli investimenti per opere pubbliche. Il consiglio durante il quale il Pd ha annunciato l' ...