Animal Crossing: New Horizons accoglie Avvera con un'isola dedicata ai suoi clienti (Di venerdì 30 aprile 2021) A livello globale, Animal Crossing: New Horizons vanta il record di oltre 31 milioni di copie: solo in Europa ne sono state vendute 7 milioni, con più di un terzo degli oltre 20 milioni di possessori della famiglia di console Nintendo Switch che hanno scelto di iniziare la propria avventura su un'isola deserta ripartendo da zero. Tra i motivi di questo successo, c'è stata anche la possibilità di utilizzare il gioco come luogo di ritrovo virtuale grazie all'incredibile versatilità del videogame. Ed è anche qui - sull'isola di Avvera - che Avvera, società del Gruppo Credem specializzata in mutui e credito al consumo per privati, dà appuntamento a tutti i suoi clienti. Ed è la prima nel settore a farlo. Quello dei videogame è un mercato ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 30 aprile 2021) A livello globale,: Newvanta il record di oltre 31 milioni di copie: solo in Europa ne sono state vendute 7 milioni, con più di un terzo degli oltre 20 milioni di possessori della famiglia di console Nintendo Switch che hanno scelto di iniziare la propria avventura su un'deserta ripartendo da zero. Tra i motivi di questo successo, c'è stata anche la possibilità di utilizzare il gioco come luogo di ritrovo virtuale grazie all'incredibile versatilità del videogame. Ed è anche qui - sull'di- che, società del Gruppo Credem specializzata in mutui e credito al consumo per privati, dà appuntamento a tutti i. Ed è la prima nel settore a farlo. Quello dei videogame è un mercato ...

NintendoItalia : Sono in arrivo eventi stagionali rivisitati! Scopri cosa succederà sulla tua isola di #AnimalCrossingNew Horizons… - GameHugITA : RT @Eurogamer_it: #Avvera sbarca su #AnimalCrossingNewHorizons con un'isola dedicata ai suoi clienti. - intjbunnie : Why is it mostly animal crossing villagers sisjdjdjxjdj - NintendOnTweet : Animal Crossing: New Horizons, Claudio Marchisio testimonial di Avvera con la sua isola privata - NintendOnTweet : Animal Crossing: New Horizons, un oggetto è bloccato ai nuovi giocatori con la versione 1.10.0 -