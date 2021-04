Allarme obesità | un morto ogni 10 minuti

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 30 aprile 2021) Una persona10muore in Italia per cause e complicanze legate all`, una malattia cheanno provoca 57mila decessi e oltre mille morti a settimana. Le persone obese nel nostro Paese sono 6 milioni con un impatto sul SSN generato dalla malattia pari a 4,5 miliardi di euro. La Lombardia si posiziona al di sotto della media nazionale ma il dato è comunque preoccupante con il 31,9% di persone in sovrappeso (oltre 319.200 abitanti) e 8,7% di persone obese (circa 87.072 abitanti). Sono i numeri allarmanti presentati dagli esperti in occasione di un congresso sulla sana alimentazione."L`è una malattia. Curabile - afferma Michele Carruba, direttore del Centro di Studio e Ricerca sull`all`Università degli Studi di Milano - . Ed è pertanto necessario mettere ...