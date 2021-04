Alex Txikon | «In ascolto del grido dell’Everest»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 30 aprile 2021) Il richiamo che si mescola con il grido. Il primo è quello inconfondibile lanciato dall’Everest che porta a sé ogni anno centinaia di persone da tutto il mondo; il secondo è quello del Nepal che, causa pandemia, questi turisti non li vede da più di un anno. Alex Txikon, alpinista basco che nel suo palmarès vanta 11 delle 14 montagne più alte della Terra, tra cui la storica prima salita invernale del Nanga Parbat, ha sentito forte e chiaro quella voce. Così, dopo solo sei settimane dal ritorno in Spagna dalla spedizione sul Manaslu in cordata con anche Simone Moro, Alex torna in Nepal, questa volta con l’idea di scalare l’Everest (8.849 m) senza ossigeno artificiale, in primavera, una novità per il re dell’inverno.