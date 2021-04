Alessandro Cavallo di Amici: quando ballò in tv con Loredana Lecciso (Di venerdì 30 aprile 2021) Alessandro Cavallo da mesi fa parte del cast della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi dov’è tutt’ora in gara per vincere il girone della categoria danza, ma pochi forse sanno che il ballerino in passato ha già calcato alcuni salotti di Canale 5, in particolar modo quello di Domenica Live di Barbara d’Urso. Alessandro, infatti, nel settembre del 2019 ha ballato al fianco di Loredana Lecciso proprio a Domenica Live, nel torneo danzereccio Domenica Alive organizzato da Barbara d’Urso. In quell’occasione la showgirl ha interpretato Pretty Woman e Cavallo è stato uno dei suoi partner. Alessandro Cavallo balla con Loredana Lecciso, il video: Domenica Alive: parte la sfida dei vip Vi è piaciuta ... Leggi su biccy (Di venerdì 30 aprile 2021)da mesi fa parte del cast della ventesima edizione didi Maria De Filippi dov’è tutt’ora in gara per vincere il girone della categoria danza, ma pochi forse sanno che il ballerino in passato ha già calcato alcuni salotti di Canale 5, in particolar modo quello di Domenica Live di Barbara d’Urso., infatti, nel settembre del 2019 ha ballato al fianco diproprio a Domenica Live, nel torneo danzereccio Domenica Alive organizzato da Barbara d’Urso. In quell’occasione la showgirl ha interpretato Pretty Woman eè stato uno dei suoi partner.balla con, il video: Domenica Alive: parte la sfida dei vip Vi è piaciuta ...

Advertising

StraNotizie : Alessandro Cavallo di Amici: quando ballò in tv con Loredana Lecciso - BITCHYFit : Alessandro Cavallo di Amici: quando ballò in tv con Loredana Lecciso - stupiddthought : RT @Aurora32987129: La mia prof di mate che stamattina mi ha iniziato a perculare in tutti modi perché ha scoperto che mi piace Alessandro… - Aurora32987129 : La mia prof di mate che stamattina mi ha iniziato a perculare in tutti modi perché ha scoperto che mi piace Alessan… - Ri_Ghetto : RT @Novella_2000: Quando Alessandro ballò con Loredana Lecciso a Domenica Live (VIDEO) -