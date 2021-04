William e Kate: 10 anni di matrimonio (Di giovedì 29 aprile 2021) William d’Inghilterra e la moglie Kate Middleton tagliano il traguardo dei dieci anni insieme da marito e moglie. Genitori di tre bambini, George, Charlotte e Louis, si preparano a sedere sul trono. I duchi di Cambridge rappresentano il nuovo volto della monarchia inglese del futuro. Da quanto stanno insieme? Quando e come è avvenuta la proposta di nozze? William d’Inghilterra e la moglie Kate Middleton festeggiano dieci anni Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 29 aprile 2021)d’Inghilterra e la moglieMiddleton tagliano il traguardo dei dieciinsieme da marito e moglie. Genitori di tre bambini, George, Charlotte e Louis, si preparano a sedere sul trono. I duchi di Cambridge rappresentano il nuovo volto della monarchia inglese del futuro. Da quanto stanno insieme? Quando e come è avvenuta la proposta di nozze?d’Inghilterra e la moglieMiddleton festeggiano dieciArticolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

wingsofsuburbia : Kate e William bellissimi e pazzeschi. Mi hanno sempre fatto sognare e continuano a farlo. #10YearsofWillAndKate - Blueroslion : No vabbè ma ricordiamoci quando questo giorno ci nasceva la ship fra Harry e Pippa al matrimonio di Kate e William Hahahahaha - wingsofsuburbia : RT @Iperborea_: Era un venerdì quando, 10 anni fa, William e Kate si sono sposati. Il giorno dopo, in una Roma colma come ormai non siamo p… - GretaGuidobono : RT @Alessan20380645: Non io che dieci anni fa ho saltato un giorno di scuola per vedere il matrimonio di William e Kate in diretta su Canal… - Alessia19796841 : RT @Iperborea_: Era un venerdì quando, 10 anni fa, William e Kate si sono sposati. Il giorno dopo, in una Roma colma come ormai non siamo p… -