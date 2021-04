Trapani | violenza di gruppo su 18enne | arrestati 4 giovani

(Di giovedì 29 aprile 2021)sessuale di. E’ l’accusa con cui i carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo () hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Marsala, nei confronti di 4tra i 20 e i 24 anni. Per due di loro è stata disposta la custodia cautelare in carcere e per gli altri due gli arresti domiciliari. Vittima, una ragazza di appena 18 anni che sarebbe stata violentata durante una festa privata organizzata dai suoi stessi aggressori. Le indagini sono state condotte dai militari della Sezione Operativa del Norm di Mazara del Vallo e della Stazione di Campobello di Mazara. A denunciare la, lo scorso 8 febbraio, è stata la giovane vittima che ha deciso di rivolgersi ai carabinieri. La studentessa ha raccontato di essere stata invitata, pochi ...

lupettorosso76 : RT @fanpage: Una terribile violenza di gruppo: ridevano di lei mentre la stupravano - PMO_W : RT @RaiNews: Lo stupro durante una festa privata - adatit1 : RT @RaiNews: Lo stupro durante una festa privata - pin_klo : RT @RaiNews: Lo stupro durante una festa privata - RaiNews : Lo stupro durante una festa privata -

Ultime Notizie dalla rete : Trapani violenza

... sarebbe stata violentata dal branco durante una festa privata in provincia di. Quattro ... L'accusa è disessuale di gruppo aggravata. Le indagini dei militari della Sezione ...Quattro ragazzi di età compresa tra i 20 e i 24 anni sono stati arrestati con l'accusa disessuale ai danni di una 18enne. Due sono finiti in carcere e due ai domiciliari. I fatti sono ...Invitata in una casa con la scusa di una festa, ma in realtà attirata in una trappola per essere stuprata. Quattro ragazzi di età compresa tra i 20 e i 24 anni sono stati ...I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Marsala su richiesta della locale Procura della Repubbl ...