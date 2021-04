The Vanshee è il nuovo action RPG coreano che si mostra in un frenetico trailer

(Di giovedì 29 aprile 2021) LINE Games ha annunciato oggi durante l'evento "LPG 2021" il suo titoloRPG Thesu PC: il gioco dovrebbe arrivare su Steam in Accesso Anticipato quest'anno in modo da consentire ai giocatori di provarlo in anteprima. Theè un gioco di ruolo online sviluppato da Pixel Cruise e creato utilizzando il motore Unreal Engine 4. Nel gioco, verrà utilizzato come palcoscenico un mondo apocalittico in cui alieni stanno invadendo la terra e facendo sì che gli umani siano sull'orlo dell'estinzione. I giocatori sceglieranno uno dei personaggi disponibili con abilità speciali, usando varie magie e tecnologie aliene per proteggere gli umani dall'estinzione. Nel gioco, oltre a utilizzare il motore UE4 per creare un titolo super realistico, la componenteconsente di combattere in sessioni frenetiche, ...

LINE Games ha annunciato oggi durante l'evento "LPG 2021" il suo titolo action RPG The Vanshee su PC: il gioco dovrebbe arrivare su Steam in Accesso Anticipato quest'anno in modo da consentire ai gioc ...