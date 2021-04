Star Wars Jedi: Fallen Order annunciato per PS5 e Xbox Series X/S – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 29 aprile 2021) Electronic Arts ha annunciato le versioni PS5 e Xbox Series X e S di Star Wars Jedi: Fallen Order, che saranno gratuite per chi già possiede il gioco.. Con uno stringato messaggio, Electronic Arts ha annunciato le versioni PS5 e Xbox Series X e S di Star Wars Jedi: Fallen Order, l’action 3D ambientato nell’universo di Star Wars che tanto successo ha riscosso su PC, Xbox One e PS4. Le nuove versioni avranno diversi miglioramenti tecnici, non meglio specificati, ma saranno gratuite nel caso si possegga una versione per console di vecchia generazione. ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 29 aprile 2021) Electronic Arts hale versioni PS5 eX e S di, che saranno gratuite per chi già possiede il gioco.. Con uno stringato messaggio, Electronic Arts hale versioni PS5 eX e S di, l’action 3D ambientato nell’universo diche tanto successo ha riscosso su PC,One e PS4. Le nuove versioni avranno diversi miglioramenti tecnici, non meglio specificati, ma saranno gratuite nel caso si possegga una versione perdi vecchia generazione. ...

