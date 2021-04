Advertising

Avvocatinforma : Deontologic Recovery, il Cnf: non paralizzate la difesa. Via Arenula: le garanzie restano - Il Dubbio -

Spread the love In una nota diffusa mentre la versione finale delpassa per la Camera, l'istituzione dell'avvocatura si sofferma sui ddl relativi al processo civile e penale. Di cui segnala alcune novità positive ma censura pure le riduzioni degli spazi di ...Innanzitutto perché nell'ultima versione, ilprefigura un'ipotesi non chiarissima e in ... intendesse ricomperendere anche le ipotesi allo studio del Miur, e in cui ilè coinvolto, che ...Dopo il via libera di ieri al Recovery Plan, l’Avvocatura pur “consapevole” della necessità di accorciare i tempi del processo, pone l’accento sulle garanzie incomprimibili della difesa ...