PS4 ha venduto più giochi di qualsiasi altra console. Superata PS2

(Di giovedì 29 aprile 2021) PlayStation hapiùper PS4 rispetto ai titoli per PS2, anche se la nuovaha40 milioni di unità in meno. Sony ha pubblicato il suo report per lo scorso anno finanziario ed è praticamente tutto positivo per PlayStation. Finora la società ha7,8 milioni di PS5, mentre PS4 è arrivata a quota 115,9 milioni di unità, superando l'altro record di lunga data di PS2. Per quasi due decenni, PS2 ha detenuto il record del maggior numero di videovenduti per una singolain assoluto. Nonostante i 40 milioni diin meno fino ad oggi, questo record ora appartiene a PS4. 1.577 miliardi diper PS4 sono stati venduti dal lancio del 2013. PS2 è riuscita a vendere 1.537 miliardi di titoli ...

Tuttavia, la PS4 rimane una delle console più vendute di Sony, superata solo da PlayStation 2. Per quanto riguarda PS5, i risultati a confronto Interessante è, secondo quanto riportato dal colosso della tecnologia, come nonostante la crisi pandemica la PS5 abbia venduto molto più velocemente i suoi esemplari ... PS5 sta per essere lanciata anche in Cina insieme a una specifica PS Plus Collection, vediamo la data di uscita nel mercato asiatico, i prezzi e i giochi.