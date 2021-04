Pisa. Verde urbano: inaugurato il Parco di via Norvegia a Cisanello (Di giovedì 29 aprile 2021) È stato inaugurato giovedì mattina il Parco di via Norvegia a Cisanello, un’area Verde riqualificata e attrezzata realizzata nella sede dell’ex asilo Timpanaro demolito già da molti anni. Nell’area, rimasta finora chiusa al pubblico e in stato di abbandono, la riqualificazione ha previsto la realizzazione di una serie di attrezzature per il gioco dei bambini e di strutture che permettono l’aggregazione degli abitanti del quartiere. “In questi quasi tre anni di amministrazione – dichiara il sindaco Michele Conti – abbiamo messo al centro della nostra azione l’attenzione ai quartieri, soprattutto quelli più periferici come Cisanello. E lo abbiamo fatto investendo moltissimo sul Verde come elemento in grado di riqualificare un’area urbana che, partendo da una zona ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 29 aprile 2021) È statogiovedì mattina ildi via, un’areariqualificata e attrezzata realizzata nella sede dell’ex asilo Timpanaro demolito già da molti anni. Nell’area, rimasta finora chiusa al pubblico e in stato di abbandono, la riqualificazione ha previsto la realizzazione di una serie di attrezzature per il gioco dei bambini e di strutture che permettono l’aggregazione degli abitanti del quartiere. “In questi quasi tre anni di amministrazione – dichiara il sindaco Michele Conti – abbiamo messo al centro della nostra azione l’attenzione ai quartieri, soprattutto quelli più periferici come. E lo abbiamo fatto investendo moltissimo sulcome elemento in grado di riqualificare un’area urbana che, partendo da una zona ...

