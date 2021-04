Mattarella conferisce onorificenza Cavaliere a Edith Bruck (Di giovedì 29 aprile 2021) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale la scrittrice Edith Bruck alla quale ha conferito l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 aprile 2021) Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha ricevuto questa mattina al Quirinale la scrittricealla quale ha conferito l'didi Gran Croce dell'Ordine al ...

