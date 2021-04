Mafia: Di Pietro, ‘c’era un progetto di morte su di me’ (Di giovedì 29 aprile 2021) Palermo, 28 apr. (Adnkronos) – “Fui avvisato per tempo che c’era un progetto di morte nei miei confronti, ma nel mio caso lo Stato ha reagito molto efficacemente e questo mi ha permesso di dare passaporti di copertura a mia moglie e i miei figli che andarono in Costarica e io andai in una casa isolata”. Lo ha raccontato Antonio Di Pietro a La7 nello speciale Mafia. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 29 aprile 2021) Palermo, 28 apr. (Adnkronos) – “Fui avvisato per tempo che c’era undinei miei confronti, ma nel mio caso lo Stato ha reagito molto efficacemente e questo mi ha permesso di dare passaporti di copertura a mia moglie e i miei figli che andarono in Costarica e io andai in una casa isolata”. Lo ha raccontato Antonio Dia La7 nello speciale. L'articolo proviene da City Roma News.

Ultime Notizie dalla rete : Mafia Pietro Questa sera alle 21:15 speciale sui delitti di mafia, con Santoro, Di Pietro Fiammetta Borsellino Incontro con un mafioso che ha già scontato 22 anni di carcere e ha deciso di parlare della stagione dell'attacco allo Stato da parte di Cosa nostra

Matteo Messina Denaro era in via D'Amelio ... l'ex pm Antonio Di Pietro e il giornalista Andrea Purgatori. A parlare di Via d'Amelio e del ... E' lo stesso che ha parlato dei contatti tra mafia e massoneria. Da Marcello D'Agata, "consigliori" della ...

