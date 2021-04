Darmian: «Lo scudetto è la chiusura di un cerchio. Sul metodo Conte…» (Di giovedì 29 aprile 2021) Matteo Darmian ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport della stagione dell’Inter. Le sue parole Matteo Darmian ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: queste le parole dell’esterno dell’Inter. GOL – «E pensare che in squadra c’e? gente molto piu? abituata di me a segnare… Ma se arrivano i gol, tanto meglio. Ma ancor piu? importante e? essermi guadagnato la fiducia di allenatore e compagni». scudetto – «No no, la vittoria sara? l’ora piu? esaltante. Ora manca ancora qualche punto, speriamo di farli il prima possibile. Questa stagione e? stata un crescendo. Ma gia? dall’inizio sapevamo che avremmo fatto bene». ANNO GIUSTO – «Quando l’abbiamo pensato? Sassuolo, girone d’andata. Tutto quel che c’e? stato prima e dopo. Era una partita delicata per noi, in campionato stavamo lasciando troppi punti per strada. Vincere ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 aprile 2021) Matteoha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport della stagione dell’Inter. Le sue parole Matteoha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: queste le parole dell’esterno dell’Inter. GOL – «E pensare che in squadra c’e? gente molto piu? abituata di me a segnare… Ma se arrivano i gol, tanto meglio. Ma ancor piu? importante e? essermi guadagnato la fiducia di allenatore e compagni».– «No no, la vittoria sara? l’ora piu? esaltante. Ora manca ancora qualche punto, speriamo di farli il prima possibile. Questa stagione e? stata un crescendo. Ma gia? dall’inizio sapevamo che avremmo fatto bene». ANNO GIUSTO – «Quando l’abbiamo pensato? Sassuolo, girone d’andata. Tutto quel che c’e? stato prima e dopo. Era una partita delicata per noi, in campionato stavamo lasciando troppi punti per strada. Vincere ...

