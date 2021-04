Auto | Stellantis leader tra i produttori europei nel primo trimestre 2021

Advertising

Cappellin_R : @dariodivico @riotta @christianrocca DRAGHI IMITI BIDEN. Un meeting del Presidente del Consiglio sulla Strategia In… - Cappellin_R : @FilBarbera DRAGHI IMITI BIDEN. Un meeting del Presidente del Consiglio sulla Strategia Industriale Italiana con le… - AgenziaOpinione : STELLANTIS * MERCATO AUTO E VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI: « NEL PRIMO TRIMESTRE 2021 CONQUISTATO IL VERTICE DELLE VE… - pepdecr : RT @MassimoFranchi: Oppala! Mentre il governo rimane sempre silente e gli Agnelli intascano dividendi e prestiti statali, @Confindustria in… - NichiVendola : RT @MassimoFranchi: Oppala! Mentre il governo rimane sempre silente e gli Agnelli intascano dividendi e prestiti statali, @Confindustria in… -

Ultime Notizie dalla rete : Auto Stellantis

Finanza.com

La mancanza di questi componenti essenziali per buona parte dei prodotti industriali, sta condizionando dal settimane la congiuntura dell': la soladovrà rinunciare la settimana ...'I principali fattori che hanno contribuito al raggiungimento di questo eccellente risultato, collocandocome primo produttore europeo nel primo trimestre 2021, a soli tre mesi dalla sua ...Stellantis, gruppo nato dalla fusione tra PSA e FCA, balza subito al vertice delle vendite in Europa. Nel primo trimestre 2021 il gruppo Stellantis conquista una quota complessiva di mercato del 23,6% ...Nel primo trimestre 2021, Stellantis e' al top del mercato auto europeo. Il gruppo nato dalla fusione tra Fca e Psa ha raggiunto una quota di mercato in Europa del 23,6% per quanto riguarda le vendite ...