Amore Criminale, la storia di Giordana uccisa con 48 coltellate dal suo ex (Di giovedì 29 aprile 2021) Amore Criminale, torna con le storie di femminicidio raccontante da Veronica Pivetti, Giovedì 29 Aprile alle ore 21.20 andrà in onda su Rai3 la storia di Giordana Di Stefano. Giordana Di StefanoLa Corte di Cassazione ha confermato la condanna che ammonta a 30 anni di carcere per Luca Priolo, l’uomo che il 6 Ottobre del 2015 ha ucciso la sua ex fidanzata Giordana all’età di 20 anni. I due avevano anche una bambina, la povera donna è stata massacrata con oltre 40 coltellate, Giordana era una donna di 20 anni era madre di una bambina, la tragedia è accaduta a Nicolosi, in provincia di Catania. La figlia di Giordana oggi porta lo stesso nome della madre e non più quello del padre, la notte dell’uccisione fu colpo al cuore ... Leggi su ck12 (Di giovedì 29 aprile 2021), torna con le storie di femminicidio raccontante da Veronica Pivetti, Giovedì 29 Aprile alle ore 21.20 andrà in onda su Rai3 ladiDi Stefano.Di StefanoLa Corte di Cassazione ha confermato la condanna che ammonta a 30 anni di carcere per Luca Priolo, l’uomo che il 6 Ottobre del 2015 ha ucciso la sua ex fidanzataall’età di 20 anni. I due avevano anche una bambina, la povera donna è stata massacrata con oltre 40era una donna di 20 anni era madre di una bambina, la tragedia è accaduta a Nicolosi, in provincia di Catania. La figlia dioggi porta lo stesso nome della madre e non più quello del padre, la notte dell’uccisione fu colpo al cuore ...

Advertising

filippo_procino : @MastriTina Per rimanere in tema stasera su Rai3 fanno Amore criminale. - louisvluve : non mamma che al mio “stasera dopo cena vado da papà” risponde “bene, non vedi amore criminale col tuo genitore pre… - LiveSicilia : Stasera in tv “Amore Criminale” e Roma-Manchester - Stasera_in_TV : RAI 3: (21:20) Amore Criminale 2021 (Attualita') #StaseraInTV 29/04/2021 #PrimaSerata #amorecriminale2021 @RaiTre - BELLISS16414189 : RT @tuttotv_info: #AmoreCriminale, anticipazioni della puntata di stasera | #Rai3 > -