Sul Recovery Plan Draghi gioca una partita di più ampio respiro

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Il Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano è stato varato dal Governo e il presidentelo ha sottoposto al Parlamento che lo ha approvato, dando un segnale politico netto. Dal punto di vista generale questo è l’esordio del Governonella Unione Europea con due connotazioni forti. La prima, riferita dalla stampa, è un colloquio dicon la presidente della Commissione von der Leyen per dare garanzie sul nostrosenza chiedere slittamenti nei termini di consegna. È noto che il Governo italiano in carica ha sottoposto la Commissione stessa a un super-lavoro in quanto il Piano del precedente Governo non era arrivato a una fase adeguata di avanzamento. La seconda connotazione è lo spartiacque fissato daalla Camera con l’affermazione: ...