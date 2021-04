Mourinho | “28 aprile 2010 Il momento in cui adrenalina e gioia mi fecero diventare uno sprinter”

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Il 28è una data storica per l’Inter, quella della sconfitta per 1-0 al Camp Nou con il Barcellona, ma che regalò la finale di Champions ai nerazzurri dopo oltre 40 anni. Il primo passo verso lo storico triplete. A ricordare quella dolce sconfitta (che non ribaltò il 3-1 dell’andata dei nerazzurri), proprio l’artefice del Triplete, Josè. Il portoghese ha postato su Instagram una foto della sua storica corsa in mezzo al campo al Camp Nou, al fischio finale. Così ha scritto: “Camp Nou. 28. Ilin cuie felicità mi resero uno”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jose...

Advertising

DiMarzio : #Inter | Mourinho ricorda quella corsa liberatoria che oggi compie undici anni - RiccardoIcco : RT @DiMarzio: #Inter | Mourinho ricorda quella corsa liberatoria che oggi compie undici anni - infoitsport : Social – 28 aprile 2010, Barcellona-Inter 1-0: Mourinho ricorda la sconfitta più dolce della sua carriera - persemprecalcio : @raffaelecaru ????? Esattamente 11 anni fa, il 28 aprile 2010, l'#Inter di #Mourinho conquistò la finale di Champion… - sportli26181512 : Mourinho ricorda l'impresa dell'Inter a Barcellona del 28 aprile 2010: L'allenatore portoghese ha ricordato sul pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho aprile

Sky Sport

Per i tifosi dell' Inter come per José, che ha voluto ricordare la grande impresa dell'... 282010. Il momento in cui adrenalina e felicità ti fanno diventare uno sprinter'.Joséricorda su Instagram l'impresa della sua Inter 11 anni fa a Barcellona quando in dieci uomini riuscì a conquistare l'accesso alla finale di Champions League. "Camp Nou. 282010. Il ...Il messaggio Instagram dell'ex allenatore nerazzurro, che ricorda l'impresa del Camp Nou nella Champions League 2009-2010 ...Era il 28 aprile del 2010 e lo Special One lo ricorda così su Instagram: "Quando adrenalina e gioia ti fanno diventare uno sprinter" ...