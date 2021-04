Migliori smartwatch 2021, i modelli da comprare (Di mercoledì 28 aprile 2021) Indossare uno smartwatch è diventata una sana abitudine al tempo della pandemia. I mille sensori a bordo sono in grado di monitorare il livello di ossigeno nel sangue e la sincronizzazione con lo smartphone ti offrono ancora più funzionalità direttamente al polso, consentendoti di lasciare il telefono in tasca o addirittura sulla scrivania in ufficio. Ma al netto del Covid-19, che ha dato comunque una bella spinta al settore, sono state le innovazioni nel corso degli ultimi anni a farla da padrone: l’autonomia e il design sono stati i due fattori principali sui quali hanno investito i principali brand permettendoci di indossare orologi eleganti, robusti e con una rosa praticamente sterminata di cinturini per personalizzarli al meglio. Occorre fare un po’ di attenzione sul mercato per comprare soltanto i modelli giusti per te: ad ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Indossare unoè diventata una sana abitudine al tempo della pandemia. I mille sensori a bordo sono in grado di monitorare il livello di ossigeno nel sangue e la sincronizzazione con lo smartphone ti offrono ancora più funzionalità direttamente al polso, consentendoti di lasciare il telefono in tasca o addirittura sulla scrivania in ufficio. Ma al netto del Covid-19, che ha dato comunque una bella spinta al settore, sono state le innovazioni nel corso degli ultimi anni a farla da padrone: l’autonomia e il design sono stati i due fattori principali sui quali hanno investito i principali brand permettendoci di indossare orologi eleganti, robusti e con una rosa praticamente sterminata di cinturini per personalizzarli al meglio. Occorre fare un po’ di attenzione sul mercato persoltanto igiusti per te: ad ...

Advertising

OutOfBitit : Migliori smartwatch e sportwatch Garmin | Guida all’acquisto - Mauxa : Il mercato dei sensori da polso è in rapida espansione. Fitbit, nato come gadget per contare i tuoi passi ora è sta… -