Mediaset, positivi gli analisti di JP Morgan (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Teleborsa) – Gli analisti di JP Morgan hanno promosso Mediaset alzando sia il target price che il giudizio sul titolo. L’ufficio studi della multinazionale americana di servizi finanziari ha portato il prezzo obiettivo a 3 euro dai 2,40 della precedente indicazione e ha ritoccato al rialzo la raccomandazione da “neutral” a “overweight“. A Piazza Affari, spicca il volo Mediaset che si attesta a 2,59 euro, con un aumento dell’8,37%. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Teleborsa) – Glidi JPhanno promossoalzando sia il target price che il giudizio sul titolo. L’ufficio studi della multinazionale americana di servizi finanziari ha portato il prezzo obiettivo a 3 euro dai 2,40 della precedente indicazione e ha ritoccato al rialzo la raccomandazione da “neutral” a “overweight“. A Piazza Affari, spicca il voloche si attesta a 2,59 euro, con un aumento dell’8,37%.

A Milano petroliferi positivi con l'eccezione di Saipem: il greggio sale sui massimi da inizio ... Mediaset +8,37% balza sui massimi da oltre un mese. JP Morgan migliora la raccomandazione sul titolo da ...

Mediaset: corre in Borsa con report positivi degli analisti In genere tutti gli analisti stanno alzando il prezzo obiettivo del titolo Mediaset e pochi ne stanno toccando il giudizio. In particolare, Morgan Stanley ha migliorato il target price da 2,4 a 3 ...

