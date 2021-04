Kate Middleton e William: 10 anni di matrimonio. E fanno invidia a Harry e Meghan (Di mercoledì 28 aprile 2021) Kate Middleton e William festeggiano 10 anni di matrimonio. Si sono sposati infatti il 29 aprile 2011 con quello che è stato definito il matrimonio del nuovo millennio. Dopo 10 anni di matrimonio e tre bambini, George, Charlotte e Louis, William e Kate Middleton appaiono più affiatati che mai. Ben saldi nel condividere le gioie nel crescere i figli e di una quotidianità privata in cui condividono diverse passioni, innanzitutto quella dello sport e anche della vita all’aria aperta- appena possono lasciano Londra per Anmer Hall, la loro casa nel Norfolk in campagna, regalo della Regina per le loro nozze. Insieme hanno sostenuto la Monarchia in questo anno di pandemia, aiutando la Regina e Carlo nel far ... Leggi su dilei (Di mercoledì 28 aprile 2021)festeggiano 10di. Si sono sposati infatti il 29 aprile 2011 con quello che è stato definito ildel nuovo millennio. Dopo 10die tre bambini, George, Charlotte e Louis,appaiono più affiatati che mai. Ben saldi nel condividere le gioie nel crescere i figli e di una quotidianità privata in cui condividono diverse passioni, innanzitutto quella dello sport e anche della vita all’aria aperta- appena possono lasciano Londra per Anmer Hall, la loro casa nel Norfolk in campagna, regalo della Regina per le loro nozze. Insieme hanno sostenuto la Monarchia in questo anno di pandemia, aiutando la Regina e Carlo nel far ...

