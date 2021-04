In Nebraska centinaia di persone che si chiamano Josh si sono date appuntamento per combattere (Di mercoledì 28 aprile 2021) Alla fine è successo: la sfida meme "Josh Fight" ideata nel 2020 come scherzo da Josh Swain, 22enne dell'Arizona, ha avuto luogo lo scorso sabato, 24 aprile, quando centinaia di persone che si chiamano Josh si sono sfidate per stabilire chi avesse “diritto” a chiamarsi con quel nome. Come è nata la Josh Fight? Diversi mesi fa, Swain aveva iniziato a contattare sui social i suoi omonimi per sfidarli e stabilire chi tra loro fosse il “Josh Swain” originale. Lo scherzo, divenuto virale anche grazie all'hashtag #Joshfight, si è ingigantito a tal punto che circa un anno dopo in centinaia si sono presentati sul luogo della battaglia (Lincoln, Nebraska) per ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 28 aprile 2021) Alla fine è successo: la sfida meme "Fight" ideata nel 2020 come scherzo daSwain, 22enne dell'Arizona, ha avuto luogo lo scorso sabato, 24 aprile, quandodiche sisisfiper stabilire chi avesse “diritto” a chiamarsi con quel nome. Come è nata laFight? Diversi mesi fa, Swain aveva iniziato a contattare sui social i suoi omonimi per sfidarli e stabilire chi tra loro fosse il “Swain” originale. Lo scherzo, divenuto virale anche grazie all'hashtag #fight, si è ingigantito a tal punto che circa un anno dopo insipresentati sul luogo della battaglia (Lincoln,) per ...

