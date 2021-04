I senatori USA criticano la pervasività delle piattaforme social e chiedono di agire sugli algoritmi (Di mercoledì 28 aprile 2021) I dirigenti di Facebook, Twitter e Youtube hanno dovuto rendere conto – nella giornata di martedì – al Congresso rispetto ai modi in cui gli algoritmi social influenzano gli utenti arrivando, talvolta, a fornire informazioni errate e dannose. I legislatori Usa stanno provando ad affrontare i danni maggiori creati dalle piattaforme attraverso un’ampia serie di proposte di legge e, al centro, c’è la necessità che gli algoritmi che governano i social siano trasparenti. Oltre a questo, i senatori hanno anche sottolineato che le piattaforme social si basano su meccanismi troppo pervasivi e i CEO delle grandi aziende tech USA sono chiamati sempre più a rispondere dell’enorme influenza che quello che hanno creato in rete ha sia nella vita ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 28 aprile 2021) I dirigenti di Facebook, Twitter e Youtube hanno dovuto rendere conto – nella giornata di martedì – al Congresso rispetto ai modi in cui gliinfluenzano gli utenti arrivando, talvolta, a fornire informazioni errate e dannose. I legislatori Usa stanno provando ad affrontare i danni maggiori creati dalleattraverso un’ampia serie di proposte di legge e, al centro, c’è la necessità che gliche governano isiano trasparenti. Oltre a questo, ihanno anche sottolineato che lesi basano su meccanismi troppo pervasivi e i CEOgrandi aziende tech USA sono chiamati sempre più a rispondere dell’enorme influenza che quello che hanno creato in rete ha sia nella vita ...

