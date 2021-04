Curling femminile | Mondiali Calgary 2021 al via | in palio sei pass olimpici

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Partono venerdì 30 aprile nella bolla di, in Canada, ifemminili di. Dopo quella maschile prende cosi’ il via anche la rassegna, inizialmente prevista a Schaffhausen, in Svizzera, dal 19 al 28 marzo e poi rinviata per via della pandemia di Covid 19. Inper tutte e 14 le nazioni partecipanti, oltre al titolo iridato, anche i primi seiin vista dei Giochi invernali di Pechino 2022. All’Olympic Park di, sul ghiaccio della WinSport Arena, le 13 rivali dell’Italia saranno Canada, Cina, Corea del Sud, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Russia, Germania, Giappone, Scozia, Svezia, Svizzera e Stati Uniti. SportFace.

Sportface.it

Il programma dei Mondiali 2021 diche si svolgeranno a Calgar y, in Canada. Si comincia venerdì 30 aprile con i match del Round Robin, che dureranno fino a venerdì 7 maggio. Presente anche l' Italia , Sabato 8 al via ...In particolare il cluster di Cortina comprende 4 sedi di competizione: Cortina - Stadio Olimpico -; Cortina - Tofane - Sci alpino; Cortina - Sliding Centre 'E. Monti' - Bob, ...Stanno per iniziare i Mondiali di Calgary 2021 di curling femminile, con in palio i posti per l'Olimpiade invernale 2022 ...L'Italia cercherà di conquistare la qualificazione alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 attraverso i Mondiali di curling femminile, in programma a Calgary (Canada) da venerdì 30 aprile a domenica ...