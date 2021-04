Assembramenti a Roma, il Comune: ‘Denunciateli con l’app’ (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il Lazio è in zona gialla da pochi giorni e ora che si avvicina il weekend del 1 maggio nella Capitale si temono Assembramenti, situazioni rischiose che vanno scongiurate per non fare altri passi indietro, proprio adesso che le attività hanno ripreso a “respirare”. Ma il Comune ha un piano e i cittadini dovrebbero trasformarsi quasi in “sceriffi”, con il compito di segnalare la folla attraverso un’App, quella lanciata a luglio “Roma al tuo fianco”. Smartphone alla mano e occhi ben aperti perché se c’è un assembramento bisogna comunicarlo. A dichiararlo al Messaggero è stato Massimo Bugani, capo staff della sindaca Virginia Raggi con delega all’Innovazione: “Ora più che mai dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti che abbiamo per evitare folla e calca. I cittadini- spiega- possono orientarsi ed evitare le zone dove si stanno registrando ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il Lazio è in zona gialla da pochi giorni e ora che si avvicina il weekend del 1 maggio nella Capitale si temono, situazioni rischiose che vanno scongiurate per non fare altri passi indietro, proprio adesso che le attività hanno ripreso a “respirare”. Ma ilha un piano e i cittadini dovrebbero trasformarsi quasi in “sceriffi”, con il compito di segnalare la folla attraverso un’App, quella lanciata a luglio “al tuo fianco”. Smartphone alla mano e occhi ben aperti perché se c’è un assembramento bisogna comunicarlo. A dichiararlo al Messaggero è stato Massimo Bugani, capo staff della sindaca Virginia Raggi con delega all’Innovazione: “Ora più che mai dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti che abbiamo per evitare folla e calca. I cittadini- spiega- possono orientarsi ed evitare le zone dove si stanno registrando ...

