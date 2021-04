Anna Oxa compie 60 anni | e ha un desiderio Tornare in tv Ma con la Rai | da un decennio | c' è un contenzioso in corso

(Di mercoledì 28 aprile 2021) È stata un‘aliena algida e austera, con i capelli biondo platino, freddissimo, lunghi fino alla vita. Poi i capelli sono diventati cortissimi, rendendola una creatura androgina e mascolina, alla Brigitte Nielsen. Si sono cotonati e colorati di castano, trasformandola in una rockstarottanta, poi di nero, per poilunghissimi e sempre corvini, stile Cher. Tra queste fasi ce ne sono state altre mille: il rosso, lo striato, la comparsa della frangetta, il frisé.Oxa, la cantante più trasformista della musica (e della tv italiana)oggi 60e non sembra voler smettere di stupirci con i suoi cambi di look. Leggi anche › Rih, ovvero l’arte del trasformismo con gli hairstyle ...

carlomannaro : RT @SPYit_official: Tanti auguri Anna, la Oxa compie 60 anni <3 #annaoxa #compleanno #bday #oggi #musicaitaliana

compie 60 anni il 28 aprile e si racconta… a modo suo. Dallo choc per la morte della madre alla Rai che le ha chiuso le porte dopo l'infortunio a Ballando con le stelle ( ), alla sua ...Che importanza ha se amo, se non amo? Se farò 60 anni o ne ho fatti 40? Se piaccio o no? Ma chi se ne frega "., nata Iliriana Hoxha a Bari il 28 aprile 1961, madre casalinga e padre albanese rifugiato politico, di anni ne compie sessanta . Ma questo per lei, come ha chiarito in un'intervista al ...Ha partecipato 14 volte al Festival di Sanremo ed è stata anche conduttrice tv. Artista pop dal look quasi sempre al limite del trasgressivo, Anna Oxa compie ...Compie oggi 60 anni Anna Oxa (all’anagrafe Anna Hoxha, deve il cognome al padre albanese, mentre la mamma è italiana), nata a Bari il 28 aprile del 1961. Una delle più grandi interpreti della musica i ...