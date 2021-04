Walter De Benedetto: assolto l’uomo che coltivava la cannabis per curarsi (Di martedì 27 aprile 2021) Walter De Benedetto è stato assolto: oggi il tribunale di Arezzo ha emesso il verdetto rispetto alle accuse di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. Walter è malato di artrite reumatoide e la sua unica colpa è stata quella di coltivare la cannabis per curarsi Oggi Walter De Benedetto non ha assistito alla lettura della sentenza che lo ha sollevato dalle accuse perché non stava bene. Ed è proprio per questo motivo, a scopo terapeutico, che ha sempre sostenuto di aver piantato nel suo giardino le piantine di cannabis. Il pm Laura Taddei per questo motivo aveva chiesto l’assoluzione per l’uomo di 48 anni seriamente malato, e il giudice ha accolto la sua tesi. De Benedetto ha sempre sostenuto ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021)Deè stato: oggi il tribunale di Arezzo ha emesso il verdetto rispetto alle accuse di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.è malato di artrite reumatoide e la sua unica colpa è stata quella di coltivare laperOggiDenon ha assistito alla lettura della sentenza che lo ha sollevato dalle accuse perché non stava bene. Ed è proprio per questo motivo, a scopo terapeutico, che ha sempre sostenuto di aver piantato nel suo giardino le piantine di. Il pm Laura Taddei per questo motivo aveva chiesto l’assoluzione perdi 48 anni seriamente malato, e il giudice ha accolto la sua tesi. Deha sempre sostenuto ...

