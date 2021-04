Si riparte, ma non tutti allo stesso modo. Scandizzo e l’economia post-Covid (Di martedì 27 aprile 2021) l’economia mondiale è in stato di shock ed è molto difficile prevedere anche le linee generali della ripresa che ci sarà, e delle ulteriori crisi che potrebbero affacciarsi sulla scena per metterla a repentaglio. Non vi sono evidenze quantitative di simili avvenimenti storici, tranne che per le narrative della peste nera o della spagnola, che comunque non sono paragonabili alle vicende attuali se non in minima parte. Gli esempi storici documentati più simili sono le due guerre mondiali, con il nemico nella veste del virus, o viceversa, anche se vi sono profonde differenze economiche tra le due situazioni. Alcune di queste differenze andrebbero valutate perché possono essere determinanti. Anzitutto, la crisi del Covid è stata uno shock negativo di offerta e, quasi simultaneamente di domanda, secondo un modello non paragonabile a quello del conflitto ... Leggi su formiche (Di martedì 27 aprile 2021)mondiale è in stato di shock ed è molto difficile prevedere anche le linee generali della ripresa che ci sarà, e delle ulteriori crisi che potrebbero affacciarsi sulla scena per metterla a repentaglio. Non vi sono evidenze quantitative di simili avvenimenti storici, tranne che per le narrative della peste nera o della spagnola, che comunque non sono paragonabili alle vicende attuali se non in minima parte. Gli esempi storici documentati più simili sono le due guerre mondiali, con il nemico nella veste del virus, o viceversa, anche se vi sono profonde differenze economiche tra le due situazioni. Alcune di queste differenze andrebbero valutate perché possono essere determinanti. Anzitutto, la crisi delè stata uno shock negativo di offerta e, quasi simultaneamente di domanda, secondo un modello non paragonabile a quello del conflitto ...

