La prima cena: i divieti cambiano gli orari, e nei bar sciolto il rebus tazzina (Di martedì 27 aprile 2021) Li avevi lasciati con i bicchierini di plastica in mano, impegnati a bere il caffè in precario equilibrio a qualche metro dai bar. Li ritrovi con le tazzine di ceramica e lo sguardo rassicurante di ...

