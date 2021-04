Il video choc dei vigili che stringono il collo di un ragazzo a terra a Padova (Di martedì 27 aprile 2021) A Padova un video amatoriale in cui quattro agenti della polizia municipale immobilizzano e poi stringono il collo di un ragazzo di origine straniera sta creando polemiche. Al momento è stata avviata solo un’indagine interna. Il video choc dei vigili che stringono il collo di un ragazzo a Padova Cosa succede nel video? Il filmato è stato girato da una persona che passava al momento dell’aggressione. Nel video si vedono i quattro vigili, di cui uno rimane a distanza solo guardando, mentre gli altri tre fermano lottando il ragazzo. Lui urla e prova a divincolarsi, finché non finisce a terra. A quel punto ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Aunamatoriale in cui quattro agenti della polizia municipale immobilizzano e poiildi undi origine straniera sta creando polemiche. Al momento è stata avviata solo un’indagine interna. Ildeicheildi unCosa succede nel? Il filmato è stato girato da una persona che passava al momento dell’aggressione. Nelsi vedono i quattro, di cui uno rimane a distanza solo guardando, mentre gli altri tre fermano lottando il. Lui urla e prova a divincolarsi, finché non finisce a. A quel punto ...

MediasetPlay : Esclusiva CHOC sulla prossima puntata di #SalottoSalemi, ragazzi! ?? Twittate con #ISOLAPARTY per interagire in dir… - NicolaPorro : I militanti di colore di #Blm “assaltano” i clienti bianchi di un ristorante. È così che si cura l’America dal razz… - LegaSalvini : IL GIORNALE: “DOPO IL VIDEO CHOC, CONTE MOLLA #GRILLO” - nuvolar97330681 : RT @angelo_ra_: Razzismo dei Black lives matter ?? I militanti di colore di Blm “assaltano” i clienti bianchi di un ristorante. È così che… - Marco_chp1 : RT @ilgiornale: Il video choc a favore del figlio indagato per stupro cela la paura di conseguenze. E manda in tilt la difesa -