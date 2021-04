Covid, cluster in una scuola a Latina: positivi 9 alunni e una maestra (Di martedì 27 aprile 2021) Preoccupazione a Latina per il cluster che si è sviluppato in una classe di una scuola elementare dove una maestra e nove alunni sono risultati positivi al Covid 19. Lo screening su 23 alunni, partito dopo il primo tampone positivo fatto all'insegnante, ha confermato la positività di nove bambini e che si tratterebbe di variante inglese. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 27 aprile 2021) Preoccupazione aper ilche si è sviluppato in una classe di unaelementare dove unae novesono risultatial19. Lo screening su 23, partito dopo il primo tampone positivo fatto all'insegnante, ha confermato latà di nove bambini e che si tratterebbe di variante inglese. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Covid cluster Variante indiana in Italia, Crisanti: "Potrebbe sfuggire a vaccino" Leggi anche Covid e variante indiana, cosa dicono gli esperti Variante indiana, Oms: "In India ... individuata anche in Veneto con 2 casi: "La variante indiana genera cluster molto ampi quindi ...

Firenze, 70 contagiati dopo due feste di laurea La variante di Covid che avrebbe colpito i cluster sarebbe quella brasiliana. I sintomi della variante brasiliana sono gli stessi del Covid - 19 ma più aggressivi. Febbre, tosse secca e mal di gola, ...

Cluster covid in due residenze universitarie: 63 positivi, tutti con la variante brasiliana La Repubblica Firenze.it Variante indiana, Crisanti: "Infettività elevata" Milano - Con la variante indiana del Covid 19 non si scherza ... "La variante indiana e' una variante che genera cluster molto numerosi - ha aggiunto - probabilmente ha un indice di infettivita' alto.

Covid: a Edolo l'incidenza vola a 1.573, più di 150 studenti in quarantena A Edolo il contagio corre: 70 positivi in una settimana, incidenza 6 volte oltre la zona rossa. Allestito un centro tamponi alle scuole elementari ...

