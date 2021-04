“Con pandemia aumentata la mortalità dei malati cardiovascolari” (Di martedì 27 aprile 2021) “Le malattie cardiovascolari sono la principale causa di morte nella popolazione italiana. Prima che esplodesse la pandemia queste malattie rappresentavano oltre il 50% del totale dei decessi nel nostro Paese. Con il Covid, soprattutto nella prima fase si è avuta una difficoltà di accesso dei nostri pazienti con malattie cardiovascolari alle strutture ospedaliere. Questo purtroppo ha determinato un aumento della mortalità”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Furio Colivicchi, presidente designato dell’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri (Anmco), una delle società medico scientifiche affiliate alla Fism ricevute questa mattina a Palazzo Giustiniani dalla presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati per discutere della situazione delle donne medico italiane e delle loro difficoltà acuite ... Leggi su italiasera (Di martedì 27 aprile 2021) “Le malattiesono la principale causa di morte nella popolazione italiana. Prima che esplodesse laqueste malattie rappresentavano oltre il 50% del totale dei decessi nel nostro Paese. Con il Covid, soprattutto nella prima fase si è avuta una difficoltà di accesso dei nostri pazienti con malattiealle strutture ospedaliere. Questo purtroppo ha determinato un aumento della”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Furio Colivicchi, presidente designato dell’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri (Anmco), una delle società medico scientifiche affiliate alla Fism ricevute questa mattina a Palazzo Giustiniani dalla presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati per discutere della situazione delle donne medico italiane e delle loro difficoltà acuite ...

Advertising

gennaromigliore : Ricordiamo tutti le parole che #EdiRama rivolse all’Italia in uno dei momenti più drammatici della pandemia. I veri… - Internazionale : È la catastrofe che tutti temevano fin dall’inizio della pandemia: un’esplosione del numero dei casi con ospedali a… - amnestyitalia : Con la quarta edizione del Barometro dell’odio misuriamo l’impatto che le ripercussioni della pandemia sui diritti… - michele_genchi : RT @alnferrari: Al #Senato si approvano i 240 MLD del #PNRR per ricostruire l’Italia dopo la pandemia. Per trasformare disuguaglianze in sv… - alborama : RT @PicodaMirandola: Covid19 non è una Pandemia ma un GENOCIDIO organizzato e tutt'ora perseguito con dolo dal Ministero. Ecco le testimoni… -