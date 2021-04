Recovery | Draghi | Mef monitora e c' è cabina regia a P Chigi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Draghi

Sono in corso nell'Aula della Camera le comunicazioni del presidente del Consiglio Mariosulplan.prende posto tra i ministri D'Incà (Rapporti con il Parlamento) e Franco (Economia). L'emiciclo è pieno di deputati, malgrado nel calendario dei lavori è previsto che ...In diretta dall'Aula della Camera l'intervento del presidente del Consiglio, Mario, sulPlan.Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Il governo del Piano è strutturato su diversi livelli. L'attuazione delle iniziative e delle riforme, nonché la gestione delle risorse finanziarie, sono responsabilità dei ...ROME, APR 26 - Italy's destiny is at stake in the government's 220-billion-euro post-COVID Recovery Plan, Premier Mario Draghi told the House Monday. "We would all be wrong to think that the (National ...