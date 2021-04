Quando la tecnologia ti manda in prigione e ti rovina la vita. I casi di Google e di Post Office (Di lunedì 26 aprile 2021) La tecnologia non è infallibile, anzi. La scorsa settimana 39 Postini inglesi sono stati dichiarati innocenti dopo che un bug del software gestionale del servizio Postale gli aveva rovinato la vita, facendoli passare per ladri e mandandoli anche in prigione. Caso simile a quello avvenuto negli Usa: un ragazzo indagato per i dati di Google Maps.... Leggi su dday (Di lunedì 26 aprile 2021) Lanon è infallibile, anzi. La scorsa settimana 39ini inglesi sono stati dichiarati innocenti dopo che un bug del software gestionale del servizioale gli avevato la, facendoli passare per ladri endoli anche in. Caso simile a quello avvenuto negli Usa: un ragazzo indagato per i dati diMaps....

Advertising

zazoomblog : Quando la tecnologia ti manda in prigione e ti rovina la vita. I casi di Google e di Post Office - #Quando… - Digital_Day : Storie davvero allucinanti. Soprattutto quella di Post Office - lenti_federica : RT @talk_by_gbsapri: Si sono concluse le tre tappe di #HackforMedTour, #progetto nato per creare un punto di incontro tra #medicina e nuove… - rik_musmeci : @GiacomoRisitano @smartolo 1) Gli ingegneri amano risolvere i problemi. Se non hanno problemi a portata di mano li… - NicolaMauri : Troppo spesso quando parliamo di #ecommerce troviamo tanta attenzione agli aspetti di tecnologia e troppo poca a qu… -