Nier Replicant ver 1 22474487139 debutta in cima alla classifica di vendite in UK

(Di lunedì 26 aprile 2021)ver.1.è inalle classifiche delledi videogame nel Regno Unito, sorpassando Fifa 21: un dato davvero impressionante visto che si tratta del remake di un gioco uscito più di una decade fa. L'ultimo titolo di: Automata, è uscito ormai quasi cinque anni fa, nel 2017. Il gioco è diventato un cult assoluto, e i suoi personaggi sono familiari anche a chi non ha provato il gioco direttamente. Visti i dati registrati daver.1.è evidente che la serie sia davvero entrata nei cuori dei videogiocatori, che si dimostrano interessati a conoscere meglio la storia digiocando il prequel. Sarà sicuramente una sorpresa per Yoko Taro, ...

A confermare la cosa è stato Yosuke Saito , producer di Square Enix, durante il primo live streaming ufficiale di(via Gematsu ). Ecco le parole di Taro in persona, poco più in basso: ...L'arrivo diver.1.2247448713 su PC non è stato proprio un lancio perfetto. Esattamente con il suo sequel (Automata) infatti la versione dedicata ai personal computer del titolo è stata lanciata con ...Nier Replicant ver.1.22474487139 è in cima alle classifiche delle vendite di videogame nel Regno Unito, sorpassando Fifa 21.Peccato che i vertici di Square Enix non fossero propensi a investirci sopra. Membro della Business Division 6, quella dei Dragon Quest, il nostro fece valere la sua reputazione e Matsuda accettò di f ...