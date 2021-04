Milan, Tassotti: “Mandzukic? E’ importante. Ha i colpi giusti” | News (Di lunedì 26 aprile 2021) Mauro Tassotti, ex giocatore de Milan, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato di Mario Mandzukic Leggi su pianetamilan (Di lunedì 26 aprile 2021) Mauro, ex giocatore de, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato di Mario

Advertising

milansette : Tassotti su Lazio-Milan: 'Chi la decide? Occhio alle palle inattive...' - sportli26181512 : Tassotti su Lazio-Milan: 'Chi la decide? Occhio alle palle inattive...': In vista del match di stasera tra Lazio e… - MilanNewsit : Tassotti su Lazio-Milan: 'Chi la decide? Occhio alle palle inattive...' - junews24com : L'ex Milan non ha dubbi: «Donnarumma? Se avesse voluto andare via...» - - infoitsport : Tassotti a tutto Milan: “Pioli è l’uomo giusto per i rossoneri. Meritano la Champions” -